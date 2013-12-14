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بالصّور..صفاء سلطان تنتقل إلى العمل الصّحافي في الأردن

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بالصّور..صفاء سلطان تنتقل إلى العمل الصّحافي في الأردن بالصّور..صفاء سلطان تنتقل إلى العمل الصّحافي في الأردن

بدأت الفنانة صفاء سلطان مؤخّراً تصوير مشاهدها في المسلسل الأردني "المبروكة"، الذي يجري تصويره في العاصمة الأردنيّة عمّان مكان إقامة الفنانة سلطان الحالي.
وحصلت "سيدتي نت" على صور خاصّة بصفاء من موقع التصوير، حيث تظهر في مكتب عمل، وفقاً للشخصيّة التي تجسّدها، حيث تؤدي دور "جمانة"، التي تعمل كصحافيّة ضمن إحدى المؤسسات الإعلامية الأردنية، وتتمتّع بشخصيّة قويّة وجريئة.
وتظهر صفاء في كواليس التّصوير بشعر بنيّ منسدل، ونظّارة طبيّة، وملابس عمليّة بسيطة.
والعمل اجتماعي معاصر يتحدّث عن الفروقات الطبقيّة بين فئات المجتمع، ويسلّط الضوء على سلبيّات الطبقة المخمليّة التي تحتكر كلّ شيء، مقابل معاناة وفقر الناس البسطاء.
ومسلسل "المبروكة" من إنتاج التلفزيون الأردني، ومن تأليف الكاتب رياض سيف، فيما تولى إخراجه نبيل الشوملي.

 

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