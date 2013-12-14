متضررو عقار فيصل المنهار يرفضون الانتقال لشقق بديلة في 6 أكتوبر

محلب: توفير شقق مفروشة في منطقة فيصل.. و"الأمين" يعد بحل الأزمة

كتب : أحمد مصطفى السبت 14-12-2013 12:39

كشف المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، عن أنه تواصل مع مسئولي صندوق 30/ 6، لتولي مهمة دفع إيجار وحدات مفروشة في منطقة فيصل للأسر المتضررة من انهيار عقارهم هناك، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد الأمين، عضو مجلس إدارة الصندوق.

جاء هذا بعد أن رفضت هذه الأسر الإقامة فى الشقق التي وفرتها لهم وزارة الإسكان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لبعدها عن مقار أعمالهم وعائلاتهم، رغم تقديرهم لمبادرة الوزارة.

وقال وزير الإسكان في بيان له إن "الأمين" أكد أنه سيتولى تلك المهمة، وسيتم دفع إيجار هذه الوحدات السكنية حتى يتم حل مشكلة هذه الأسر بصورة نهائية، فيما أعلن الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أنه سيكلف مسؤولي الحي بالبحث في عمارات الأهالي الموجودة بالمنطقة عن وحدات سكنية بالإيجار.

يأتي ذلك بعد أن حاول الوزير إقناع الأسر المتضررة بأن الشقق الموجودة في 6 أكتوبر هي ما تملكه الوزارة، وليس هناك وحدات سكنية ملك الوزارة أو المحافظة في هذه المنطقة، وهي بمثابة حل عاجل للمشكلة التي ألمت بهم، كما وعدهم بحل مشكلة المواصلات، عبر توفير أتوبيسات خاصة، تسهل عليهم الانتقال اليومي، حتى حل المشكلة بصورة جذرية، إلا أن الأسر المتضررة أصرت على طلبها بتوفير وحدات سكنية بالإيجار المفروش في منطقة فيصل، مؤكدين أن يمكنهم الانتظار عدة أيام لحين تحقيق مطلبهم.