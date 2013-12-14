موجة الصقيع تدفع أسعار الخضراوات والفاكهة للارتفاع

كتب : وائل سعد السبت 14-12-2013 15:38

تسببت موجة الصقيع التي تضرب البلاد حاليًا في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة؛ بسبب قلة المعروض منه في أسواق الجملة والقطاعي.

وأشار التقرير اليومي لأسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور إلى ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس، حيث ارتفع سعر كيلو الطماطم جملة ما بين 50 قرشًا إلى 1.20 جنيه، مقابل 50 قرشًا إلى 80 قرشًا، الأربعاء الماضي.

وسجلت أسعار البطاطس بين 3 جنيهات، و5 جنيهات للكيلو، والبصل يتراوح بين 1.800 و2.5 جنيه للكيلو، والكوسة تتراوح بين 80 قرشًا و1.40 جنيه للكيلو، بينما يتراوح سعر الجزر بين 1.00 و1.70 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 1.5 و2.5 جنيه، وسجل الباذنجان البلدي بين 80 قرشًا و1.40 جنيه للكيلو، بينما سجل الباذنجان الرومي بين 70 قرشًا وجنيه، وبلغ الباذنجان الأبيض من 1.00 إلى 2.00 جنيه للكيلو.

وسجل الفلفل الرومي بين 1.75 و2.75 جنيه للكيلو، وسجل الفلفل البلدي بين جنيه و1.50 جنيه للكيلو، بينما سجل الفلفل الألوان بين 6 و9 جنيهات للكيلو

وسجلت الملوخية بين 1.50 و2.50 جنيه، وسجل الخيار الصوب 1.5 جنيه و2 جنيه للكيلو، بينما سجل الخيار البلدي بين جنيه و1.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البسلة بين 5 و6 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البامية بين 5 و6 جنيهات للكيلو، وسجلت السبانخ بين 1.50 و2.50 جنيه للكيلو.