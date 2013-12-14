وحيد عبدالمجيد: "منصور" اختار موعد الاستفتاء بدقة.. وتفجيرات الإخوان لن تعوق المسار

كتب : محمد متولي منذ 29 دقيقة

قال وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، إن الميعاد الذي اختاره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور للاستفاء عليه من قبل المصريين مناسب.

وأكد عبد المجيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن الميعاد ليس اختياريا لأن الرئيس ملزم بالإعلان الدستوري الذي ينص على ضرورة إجراء الاستفتاء خلال شهر من يوم الانتهاء من المشروع، وأن الرئيس فسر هذا النص على أساس أن الشهر يبدأ من اليوم الذي يدعو فيه الشعب إلى الاستفتاء، وحسب الرئيس الموعد بدقة ليكون بعد شهر من اليوم الذي بدأ فيه الدعوة للاستفتاء، وفي نهاية المهلة التي حددها الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء.

وتابع أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، أن الإخوان ليس لديهم الكثير ليفعلوه وإلا قد فعلوه في الأيام الماضية، مناشدًا عدم المبالغة والتهويل فيما قد يفعله الإخوان تجاه المصرين عند النزول للاستفتاء، وأنهم ليسوا قادرين على توقيف الاستفتاء أيا كان أسلوبهم بالدعوة لمقاطعة الاستفتاء أو حتى من خلال التفجيرات، مضيفا أنه سواء أكانت خطتهم بدعوة المصريين إلى رفض الدستور أو إلى مقاطعته فلن تكون هناك استجابة للدعوى، وذلك بعد أن عرف الناس ما الذي فعله الإخوان في هذه البلد، مشيرا إلى أن قدرتهم على تعطيل المسار نفسه على الأرض ضعيفة.

واختتم عبد المجيد تصريحاته، أنه لا يجب الخوف من الإخوان لأن التفجيرات التي يقومون بها قليلة وليست مؤثرة، قائلا "إننا واجهنا من قبل الإخوان وموجة تفجيرات استمرت لمدة 10 أعوام حدث فيها أضعاف هذه التفجيرات من أواخر الثمانينات وحتى عام 1997".