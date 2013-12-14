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"جبرائيل": ميعاد الاستفتاء مناسب.. وأتوقع مؤامرات إخوانية لإفساد خارطة الطريق

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"جبرائيل": ميعاد الاستفتاء مناسب.. وأتوقع مؤامرات إخوانية لإفساد خارطة الطريق "جبرائيل": ميعاد الاستفتاء مناسب.. وأتوقع مؤامرات إخوانية لإفساد خارطة الطريق

كتب : محمد متولي منذ 17 دقيقة

أكد نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن الميعاد الذي حدده الرئيس المؤقت عادلي منصور لبدء الاستفتاء مناسب تمامًا بالنسبة للمرحلة التي تمر بها الآن.

وأضاف جبرائيل، في تصريح لـ"الوطن"، أن الميعاد له اعتبارات معينة لأن خارطة الطريق تقضي إقامة الاستفتاء على الدستور خلال شهر من يوم الدعوة إلى الاستفتاء، لافتا إلى أنه لا يمكن أن ينعقد في الأسبوع الأول من يناير بسبب أعياد الأقباط ويجب أن يكون بعد فترة من ميعاد جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر انعقادها في 8 يناير المقبل.

وتوقع رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن جماعة الإخوان ستسعى إلى مزيد من المؤامرات والمظاهرات العنيفة لتوقيف حركة الاستفتاء عن الدستور، موجها نصيحته إلى المصريين والأحزاب بعقد العديد من المؤتمرات والدعوات لنزول الاستفتاء لمحاربة تدخل الإخوان والمرور السالم بمصر إلى بر الأمان، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون أثناء الاستفتاء على كل متطاول أو مستخدم للعنف أو استخدام الرشاوى المادية للتأثير على أصوات الناخبين.

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