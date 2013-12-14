"الوطن" تنشر صور الاجتماع السري بين 6 أحزاب لتشكيل ائتلاف انتخابي

كتب : محمد عمارة منذ 9 دقائق

حصلت "الوطن" على صور الاجتماع السري، الذي عقد بين مسؤولي وممثلي 6 أحزاب هي: المصريين الأحرار والمؤتمر، والحركة الوطنية والشعب الجمهوري والغد، وتحالف نواب الشعب، منذ أيام، في منزل نائب البرلمان السابق هشام مصطفى خليل، لتدشين ائتلاف انتخابي جديد.

وشارك في الاجتماع السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، وعن المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل، عضو الهيئة العليا للحزب والمسؤول عن ملف الانتخابات، وعن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر رئيس الحزب، وعن حزب الحركة الوطنية الدكتور علي مصيلحي، عضو الهيئة العليا للحزب، وعن حزب الغد موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، وعن تحالف نواب الشعب هشام مصطفى خليل عضو البرلمان السابق.

وسوف يعلن عن الائتلاف بشكل رسمي، خلال انعقاد المؤتمر الأول لجبهة "مصر بلدي" صباح الاثنين المقبل، والتي يرأسها شرفيًا الدكتور علي جمعة، ومنسقها العام اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.