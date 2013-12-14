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المنطقة الجنوبية : تشغيل 6 قطارات جديدة من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية

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المنطقة الجنوبية : تشغيل 6 قطارات جديدة من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية المنطقة الجنوبية : تشغيل 6 قطارات جديدة من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية

أرشيفية

أعلن مصدر مسئول بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بأسوان أنه تقرر اعتبارًا من غدًا الأحد تشغيل 6 قطارات جديدة للركاب من أسوان باتجاه القاهرة والإسكندرية وذلك فى إطار خطة هيئة السكة الحديد لتشغيل قطارات الركاب تباعًا بين خطوط الوجهين القبلي والبحري.

وقال إنه سيتم غدًا تشغيل قطارات “163، 89، 87، 85، 989، 887″ من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية من بينها قطار نوم.

وأضاف أن خطوط الوجه القبلى ستستقبل اعتبارًا من اليوم 6 قطارات أخرى بدأ تشغيلها من القاهرة والإسكندرية باتجاه أسوان وهى قطارات “164، 88، 86، 84، 1902، 997″.

أ ش أ

 

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