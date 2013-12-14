سلماوي في ضيافة أونا: أكثر من 75% من الشعب سيصوتون بنعم على الدستور كما فعلت الخمسين

سلماوي في ضيافة ONA .. في أول حوار له بعد إعلان الاستفتاء على الدستور

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>أكثر من 75% من الشعب سيصوتون بنعم كما فعلت الخمسين

“النور” كان له دور فعَّال في الدستور .. ومعارضته لبعض المواد طبيعي ويرسخ للديمقراطية

ديباجة الدستور تجسد روحه .. وليست مقدمة سينيمائية

تعجبت من توافق ممثل “النور” معي على مواد خاصة بالفن والثقافة

حوار: مصطفى رمضان وأحمد يحيى وإسلام التمساح وأحمد عبد الحميد

استضافت وكالة أنباء أونا ، الكاتب الصحفي الكبير محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين التي انتهت من تعديل الدستور المصري ، والذي أعلن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور التصويت عليه أيام ، 14 و15 من شهر يناير المقبل ، تحدث سلماوي خلال حواره مع صحفيي الوكالة ، عن آلية العمل داخل لجنة الخمسين وعن تمثيل حزب النور والمواد التي اعترض عليها ، وعن توقعاته لنسبة الموافقة عليه بعد الاستفتاء .

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> - ما هي طبيعة سير الجلسات داخل لجنة الخمسين ؟

سلماوي: كنا نجلس 3 أو 4 ساعات، في بعض الجلسات في وجود 48 وأحيانا 49 عضوا ، وفى إحدى المرات خرج ممثل النور ليأخذ رأى الحزب ففاتته مادتين ، وبصفة عامة كانت التصرفات حضارية من الجميع داخل اللجنة، حتى نصل إلى مساحة تجمع التوافق بين كل الآراء بما فيها النور ، وحزب النور كان له اسهامات فى أوقات كثيرة لا يمكن أن نغفلها.

- تردد كثيرًا أن ديباجة الدستور تُعد “سينمائية”.. أي أن بعض النقاد يرون أن الديباجة “إنشائية” ولا يجب أن تكون في دستور مصر.. ما تعليقك؟

سلماوي: من يقول ذلك لا يفهم شيئًا..هناك فرق بين الديباجة ومواد الدستور، الديباجة تجسد روح الدستور وفلسفته التي خرج منها الدستور، وبالطبيعي أن كتابتها تختلف عن مواد الدستور ، وإنما بها تحوى حسا أدبيا، وهي مقدمة تؤكد أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

- كانت هناك اختلافات مع حزب النور حول بعض المواد، ما هي المواد التي لاقت اتفاقا معه؟

سلماوي : حدث ذلك في باب “الثقافة”، فوجئت أن ممثل حزب النور توافق معي عندما قلت إن طبيعة الثقافة هي ثقافة عربية إسلامية ، وقد وافق عندما وجد كلمة “إسلامية”، ومن الطبيعي أن لنا تاريخ قبطي وفرعونى، لكن هل ثقفانتا قبطية أو فرعونية ؟…بالطبع لا..فثقافتنا طبيعتها عربية إسلامية فنحن نتحدث العربية…وكان لديه حق في الموافقة.

- في توقعك …كم ستكون نسبة التصويت على الاستفتاء على الدستور؟

سلماوي: عندما يخرج 30 مليون مصري ليقولوا “يسقط حكم المرشد”، ثم نضع دستورًا يؤسس للحكم البديل بدلاً عن حكم المرشد لا يمكن أن يقولوا “لا”، وأعتقد أن الدستور الذي مر بنسبة تصويت معظمها فوق 75 % من الخمسين ، فمما لا شك فيه ستكون نسبة التصويت عليه أكثر من 75% من الشعب.

-وبسؤاله عن امتناع ممثل “النور” عن التصويت وكشف عمرو موسى عن هويته؟

سلماوي: كانت مجرد دعابة.. تعطل التصويت الالكتروني وقتها .. وكان هناك شخص واحد يمتنع عن التصويت في أغلب المواد وبالطبع لا نعلم من هو.. فلجأنا إلى التصويت برفع اليد..فعلم عمرو موسى أن الممتنع هو ممثل “النور”، فداعبه قائلاً “عرفنا من الذي يمتنع؟”.