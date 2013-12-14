بالصور.. حذاء يزن 400 كجم لعلاج آلام الظهر

"زانج فوشينج" مواطن صينى، يبلغ من العمر 52 عاماً، نجح مؤخراً أن يحفر اسمه بحروف من نور داخل موسوعة الغرائب والعجائب، بعد أن نجح فى ابتكار طريقة جديدة ساهمت فى علاجه شخصياً من آلام الظهر التى كان يعانى منها، وذلك بصناعة زوج من الأحذية الحديدية، يبلغ إجمالى وزنيهما 400 كجم، واستخدمهما فى المشى لمسافة 15 متر يومياً.

القصة بدأت عندما كان يشاهد "فوشينج" أحد البرامج التليفزيونية، بينما كان يرتدى أحد الأشخاص حذاءً حديدياً، ويؤكد أنه ساهم فى تعزيز صحة العظام وتمتعه بقلب قوى وسليم، فقرر أن يختبر فوراً هذه الفكرة، ولكن لعلاج آلام ظهره، والتى كان تؤلمه جداً، وتعوقه حتى عن الانحناء لغسل وجهه بالماء.

والمثير أن هذه الأعراض اختفت تماماً بعد أن صنع زوجين من الأحذية الحديدية، وقام بالمشى بهما لمسافة 15 مترا يومياً، ولذا قرر أن ينقل هذه التجربة للعامة، وينشرها بشكل أوسع كى يستفيدوا منها، لافتاً إلى أن ارتداء هذه الأحذية بانتظام يومياً يساهم أيضاً فى علاج البواسير.

وأشار "فوشينج" إلى أنه قام بتأسيس مصنع صغير لصناعة الأحذية الحديدية داخل بلدته، شمال مدينة تانشجان الصينية، ثم يقوم ببيعها عبر الإنترنت، لافتاً إلى أنه نجح فى بيع مئات الأزواج من هذه الأحذية، منها عشرة أزواج على الأقل إلى جيرانه.

وذكر "فوشينج" بعض أسعارها، مشيراً أن زوجاً أحمر من هذه الأحذية المعدنية، ويزن 9.5 كيلوجرام يتكلف 550 يوان، أو ما يعادل 55 جنيها إسترلينيا، بينما يبلغ سعر الحذاء الأكبر وزناً -60 كجم- 1450 يوان أو 145 جنيها إسترلينيا.

وأضاف "زانج فوشينج" أنه يضع الحذاء الحديدى الخاص به، والذى يزن 400 كجم، خارج المنزل دون أى قلق أو خوف، نظراً لأنه من الصعب للغاية أن يقوم أى شخص بسرقتهما، بسبب ثقل وزنهما، لافتاً إلى أنه ينوى إضافة 50 كيلوجراماً من الحديد إلى الحذاءين خلال الربيع القادم.

الصور نقلا عن الديلى ميل.