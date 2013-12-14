الحمام الساخن يساعد فى تهدئة أعراض مرض التوحد بين الأطفال

كشفت دراسة طبية حديثة، النقاب عن أن جلوس الأطفال الذين يعانون من التوحد، لنصف ساعة فى الماء الساخن، يخفف من أعراض المرض، ويجعلهم أكثر تواصلًا مع محيطهم الاجتماعى .

كما أوضحت الأبحاث، أن الأطفال يصبحون أقل ميلًا لتكرار تنفيذ الأفعال ذاتها مرارًا، سواء السلبية منها، أو الإيجابية.

كما وجدت الأبحاث، أن جرعة من الديدان الطفيلية، تساعد بعض البالغين ممن يعانون من التوحد، من التخلص من بعض من أعراضه.

يأمل الباحثون، أن تسهم النتائج المتوصل إليها فى هذه الدراسة، فى إيجاد طرق علاجية فعالة، وأساليب لتخفض حدة أعراض المرض.

كانت الأبحاث، قد أجريت على مائة طفل بريطانى، يعانى من التوحد حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع معدلات الإصابة عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما الماضية .

وتختلف الأعراض من طفل إلى آخر، لكنها عادة ما تدور حول الصعوبة فى التفاعل الاجتماعى، والحاجة إلى السلوكيات الروتينية والمتكررة، وعادة ما يتم التعامل مع المرضى من خلال مزيج من الكلام، والعلاجات الأخرى.

وعلى الرغم من أن العقاقير، يمكن أن تعطى السيطرة على الأعراض مثل العدوان أو فرط النشاط، إلا أنها ليست علاجًا دائمًا.