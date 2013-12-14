رجل أعمال يعرض توفير دعم مالى للأسر المتضررة من انهيار عقار فيصل

التقى الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة بصاحب العقار المنهار بمنطقة فيصل للتنسيق حول سُبل تقديم كل أوجه الرعاية للأسر المتضررة من انهيار العقار وتوفير سكن لهم، وطمأن المحافظ صاحب العقار ويدعى سامح منير أن المحافظة تتابع الإجراءات والقرارات الصادرة من نيابة العمرانية، وذلك حتى صدور قرار الاتهام للمسئول عن انهيار العقار وتضرر العقارات المجاورة.

وأكد المحافظ خلال استقباله صاحب العقار المنهار بمكتبه مساء اليوم فى حضور اللواء محمود عشماوى، نائب المحافظ ومحمود فوزى، رئيس حى العمرانية، أن عمارة وزارة الإسكان جاهزة لمن يرغب من الأسر الانتقال إليها والاستفادة من مساهمة وزارة الإسكان، موضحا أن وزير الإسكان عرض توفير وسيلة انتقالات يومية للأسر من مدينة 6 أكتوبر.

وكان عدد من الأسر المتضررة من انهيار عقار فيصل طالبوا بتأجير شقق مفروشة قريبة من منطقة فيصل لقربها من أعمالهم ومدارس أبنائهم، وذلك لعدم ملائمة العمارة السكنية التى وفرتها لهم وزارة الإسكان بمساكن الأولى بالرعاية بطريق الواحات البحرية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف الدكتور على عبد الرحمن أنه إزاء هذا الموقف فقد عرض رجل أعمال يرأس مجلس إدارة إحدى القنوات الفضائية التبرع بدعم مالى لهذه الأسر البالغ عددها 19 أسرة يتم من خلاله تأجير شقق مفروشة لهم لفترة محدودة.

وقال إنه من المنتظر أن يسلم رجل الأعمال الدعم للمحافظة غداً الأحد، لتقوم المحافظة بدورها فى توزيعه على الأسر بالتساوى وذلك على مراحل، لافتاً إلى أن دعم رجل الأعمال مخصص لأسر المنزل المنهار والعقارين رقمى 2 مكرر و4 بشارع عبد الناصر الصادر لهما قرارات إزالة.

وأضاف عبد الرحمن أنه بعد تسليم الدعم للأسر ستقدم المحافظة لجهة التبرع بالمستندات المالية الدالة على توزيع الدعم كاملاً للأسر على مراحل، لافتاً إلى أن هذا يعطى الفرصة لكل أسرة فى اختيار السكن المؤقت والمناسب لها، مؤكدا أن استلام الدعم المالى من الأسر معناه إلغاء حقها فى الاستفادة من شقق وزارة الإسكان.



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