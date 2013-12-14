محافظ القاهرة يطالب "النيل والأهرام" بفتح منافذ بيع الخضر والفاكهة

طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، شركة النيل، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، سرعة استكمال فتح منافذ لبيع الخضر، والفاكهة داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث تم فتح 115 منفذًا خلال الأسبوع الماضى، وباقى 109 مجمعات، مؤكداً على ضرورة استيفاء كافة الفروع، أولاً قبل البدء فى فتح تراخيص للسيارات المتنقلة لتوزيع الخضر والفاكهة، وتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتوفير السلع لهم .

وأشار المحافظ، إلى أن انتظام توريد كميات الخضر والفاكهة لسوق العبور خلال الأسبوعين الماضيين، أدى إلى انخفاض ملحوظ فى أسعارها، وتوازنها .

كما أكد المحافظ، حسب بيان اليوم، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات، ومراقبة الأسعار، والجودة على مخابز العيش سواء المدعم، أو الطباقى، وكذلك أسطوانات البوتاجاز، حيث تتسلم المحافظة كامل حصتها، والبالغ قدرها640 ألف أسطوانة، بزيادة تقدر بحوالى 200 طن، وتشديد الرقابة على المستودعات، والمخازن، والسيارات، والتأكد من توصيلها للموظفين بالأسعار المحددة .