وزير الإسكان يفاجئ مرافقيه ويتفقد مدينة بدر ويتابع تنفيذ المشروعات

فاجأ المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت مرافقيه وتفقد مدينة بدر خلال جولته بمدينة الشروق وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك متابعة تنفيذ التكليفات التى كلف بها رئيس جهاز الأسبوع الماضى.

وتفقد محلب مساكن الزلزال وشدد على ضرورة تطوير الأحياء والاهتمام بالتشجير والنظافة بجانب الاهتمام بمشروع الإسكان الاجتماعى.

وكلف الوزير المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بضرورة متابعة أعمال التطوير وتنفيذ المشروعات بمدينة بدر.

> ورفض تقنين أى وضع خاطئ أو غير قانونى، مطالبا الأهالى الذين يرغبون فى وحدات سكنية بالتقدم بالطرق القانونية حتى يتساوى الجميع فى الفرص المتاحة.

وبعدها عاد الوزير لمدينة الشروق مرة أخرى لافتتاح محطة صرف بالحى الأول.

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