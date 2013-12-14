مباشر - الأهلي × جوانزو .. المارد الأحمر يهبط للإحماء .. ومتعب القائد

هبط فريق الأهلي إلى ملعب أغادير لإجراء عملية الإحماء قبل مواجهة جوانزو إيفرجراند في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويرتدي عماد متعب مهاجم الفريق شارة القيادة.

وخاض كلا من محمد أبو تريكة وحسام عاشور ووائل جمعة ثلاثي الأهلي، عشر مباريات في كأس العالم للأندية، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بالبطولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الثلاثي مواجهة جوانزو في ربع نهائي مونديال الأندية 2013 المقام في المغرب، ليصل إلى المباراة رقم 11.

ويتمنى الأهلي أن يكسر عقدة مواجهة بطل أسيا في المونديال، حيث سبق له مواجهة بطل أسيا مرة وحيدة في 2005 وكان وقتها اتحاد جدة وخسر أمامه بهدف دون رد.

المارد الأحمر يريد أن يكلل مشاركته الخامسة في المونديال بتجاوز إنجاز 2006 حينما احتل المركز الثالث.

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