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أنشيلوتي: فالكاو ليس مناسبًا لريال مدريد

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أنشيلوتي: فالكاو ليس مناسبًا لريال مدريد أنشيلوتي: فالكاو ليس مناسبًا لريال مدريد

فالكاو

هون كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من تقارير تحدثت عن اهتمام ناديه بضم رادامل فالكاو مهاجم موناكو الفرنسي وقال إنه لا يعتقد ان اللاعب الكولومبي مناسب لفريقه.

وابتعد فالكاو “27 عامًا” عن المباريات مع ناديه بسبب إصابة في أعلى الفخذ لكن راجت تكهنات خلال الأسابيع الماضية انه قد يرحل من النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي رغم إنضمامه إليه بنهاية الموسم الماضي من اتليتيكو مدريد الاسباني مقابل 60 مليون يورو “82.38 مليون دولار”.

وقال المدرب الإيطالي “فالكاو لاعب رائع لكننا نشعر بالرضا حاليًا عن المهاجمين في الفريق فهم يحرزون الكثير من الأهداف”.

وأضاف “لا أعتقد ان فالكاو سيكون اللاعب المناسب حاليًا لنا”.

وتعافى ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا بالدوري الإسباني غدًا السبت من بداية غير موفقة للموسم وتفصله ثلاث نقاط عن برشلونةالمتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف على أتليتيكو مدريد.

وفاز ريال في مبارياته الخمس الماضية بالدوري وسجل 24 هدفًا، وتأهل الى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

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