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"التعليم": امتحانات نصف العام 2 يناير

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"التعليم": امتحانات نصف العام 2 يناير "التعليم": امتحانات نصف العام 2 يناير
بدء إجازة نصف العام من 25 يناير إلى 7 فبراير

كتب : توفيق شعبان منذ 15 دقيقة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قررت بدء امتحانات منتصف العام في الثاني من يناير المقبل، وحتى الـ23 من يناير على أن تبدأ الإجازة في الـ25 من يناير، وحتى السابع من فبراير.

وأشار أبو النصر في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن الوزارة اضطرت لتغيير موعد الامتحانات الموجودة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتي كان مقرر لها 11 يناير بسبب ظروف الاستفتاء على الدستور.

ولفت أبوالنصر إلى أنه من المقرر، أن تتضمن فترة الامتحانات عددًا من المناسبات والأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية حيث تشتمل تلك الفترة على أعياد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس، والمولد النبوي الشريف.

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