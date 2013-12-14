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رئيس نقابة الخدمات الصحية يطالب بزيادة الحافز الإضافي لـ150%

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رئيس نقابة الخدمات الصحية يطالب بزيادة الحافز الإضافي لـ150% رئيس نقابة الخدمات الصحية يطالب بزيادة الحافز الإضافي لـ150%

كتب : أحمد محمد السبت 14-12-2013 16:12

أكد محمد نبيه رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط وافقت على تشكيل لجنة لدراسة زيادة وتوحيد بدل مخاطر العدوى لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والذي يصرف منذ أكثر من 15 عامًا بنسب تتراوح بين 15و40 جنيه شهريًا.

وأضاف "نبيه" أن اللجنة المشكلة ستبحث زيادة البدل، على أن يكون نسبة مئوية من الأجر وليس باحتسابه على الدرجة الوظيفية كما هو متبع حاليًا، وأن يكون البدل موحدًا للأطباء والعلميين والعاملين بالحقل الصحي على السواء؛ لأن العدوى لا تفرق بين مقدمي الخدمة، مطالبًا بأن يشمل البدل المؤقتين العاملين بالوزارة على حد سواء.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية على أن النقابة متمسكة بحقوق العاملين، بحيث لا تقل الزيادة فى الحوافز الإضافية عن 150% من الأجر للإداريين والفئات المساعدة، مجددًا رفضه لنسبة 50 % التي سبق وأن قررتها لكونها لا تحقق عدالة اجتماعية قامت على أسسها ثورتا يناير ويوينه، في الوقت الذي سيصرف فيه الأطباء وهيئات التمريض الحافز بنسبة 600% من الأجر اعتبارًا من أول يناير المقبل.

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