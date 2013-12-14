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الحماية المدنية: الوزارة ستمد المحافظات بحوالي 46 سيارة إطفاء حديثة

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الحماية المدنية: الوزارة ستمد المحافظات بحوالي 46 سيارة إطفاء حديثة الحماية المدنية: الوزارة ستمد المحافظات بحوالي 46 سيارة إطفاء حديثة

أرشيفية

قال اللواء سامي يوسف مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية إن الوزارة ستمد المحافظات بحوالي 46 سيارة إطفاء حديثة وستوفر كل وسائل الدعم بالأجهزة والمعدات لتكون كل الإدارات والقوات علي أكمل استعداد لمواجهة أية حالات طارئة .

جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها اليوم اللواء سامى يوسف مع الضباط والأفراد والمجندين بمحافظة الفيوم عقب تفقده لادارات الحماية المدنية والإطفاء والمفرقعات والإنقاذ البري بالمحافظة ، والإنقاذ النهري علي ساحل بحيرة قارون للاطمئنان علي درجة الاستعداد واللياقة لدي افراد الامن.

وطالب الجميع بضرورة اليقظة والحرص والحذر خلال هذه الفترة الحساسة التي تمر بها ، مشددا على أهمية تأمين جميع اللجان التي سيقع عليها الاختيار لإجراء عملية الاستفتاء علي الدستور تأمينا كاملا .

رافق اللواء الشافعي حسن أبو عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ، واللواء محمد عماد نائب مدير أمن الفيوم .

أ ش أ

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