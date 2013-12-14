جوائز عالمية وعربية لـ عطرَي Elie Saab و Narciso Rodriguez

يحظى عطر مصمم الأزياء العالمي، اللبناني الجنسية،Elie Saab، والذي يحمل اسم مصمّمه "إيلي صعب لو بارفان لو دي بارفان أنتانس" بنجاح كبير منذ إطلاقه في عام 2011. وللسنة الثانية على التوالي، يفوز العطر بجائزة أفضل عطر نسائي عالمي راقٍ خلال حفلة توزيع الجوائز المرموقة FIFI العربية، التي أقيمت في فندق كونراد في دبي. تجدر الإشارة إلى أنّ العطر لقي نجاحاً باهراً، وفاز بجوائز لا تُحصى، ولا تُعدّ في كلّ أقطار العالم، ابتداءً من ألمانيا، مروراً ببريطانيا، وصولاً إلى باريس. ويشهد فوز العطر بهذه الجائزة المرموقة، للسنة الثانية على التوالي، على النجاح اللامع الذي أحرزته هذه المجموعة، في هذه المنطقة وغيرها من العالم. يجمع هذا العطر الشهي رائحة زهر البرتقال ومختلف أوراق الأزهار النابعة من الشرق الأوسط، والتي تشعّ بضوء الشمس.

من جهة أخرى، توّج هذه السنة عطر Narciso Rodriguez "فور هور"، بنسخته الحديثة "فور هور بالعنبر" الحصريّة بالشرق الأوسط، أفضل عطر نسائي عربيّ راقٍ.

في الواقع، يُعتبر هذا اللقب أحد أهمّ الألقاب في حفلة توزيع جوائز FIFI بنسختها العربية، ما يبرهن على نجاح العطر عالمياً. كما تجدر الإشارة إلى أنّ Narciso Rodriguez قد أدخل هذا العطر الجديد في مجموعته العالمية، على أن يكون هدية لنساء الشرق الأوسط. وأراد المصمّم أن يتشاطر حبّه للعنبر المصريّ، وأن يقدّم عربون تقدير يشهد على المبادئ المترسخة التي تجمعه بالمرأة المشرقية والسمات التي تميّزها: مثل الأناقة وذوقها الرفيع وعشقها للأمور الجميلة.