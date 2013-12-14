10 دقائق لتعطير جسمك بالعود

بعد حمامك الدافئ، أنت أمام فرصة ذهبية لتعطير جسمك وضمان ثبات الرائحة به، وذلك لأن مسام الجسم تكون لا تزال مفتوحة في أول ثلاث دقائق بعد الاستحمام.

ولذلك، فانت امام حلّين: اولهما ان تكتفي بوضع بضع بخات من عطرك المفضل على جسمك ليدوم ساعة او اثنتين او حتى ثلاثة حسب نوعية العطر وتركيبته. وثانيهما ان تعطري كامل جسمك في عشر دقائق لتنعمي طوال اليوم بجسم معطر.

واذا قمت باختيار الحل الثاني فانت مطالبة بتجهيز هذه المكونات:

1- قطرة او قطرتين من دهن العود او اي معطر زيتي مشابه

2- عطرك المفضل، ويفضل ان تستخدمي المبخرة

3- بودرة الاطفال

اما عن الطريقة فهي كالتالي:

1- ضعي قطرة من دهن العود او اي عطر زيتي ثقيل في كوب من الماء

2- رشيه على جسمك فور الانتهاء من الاستحمام وقبل مرور 3 دقائق

3- انتظري حتى يجف الماء المعطر من على جسمك

4- انثري القليل من بودرة الاطفال على جسمك لتثبيت الرائحة

5- اختاري عطرك المفضل، او بخورك المفضل ثم تبخري به

6- حاولي البقاء في مكان بارد وجاف حتى تثبت الرائحة على جسمك

7- ارتدي ملابسك وتألقي طوال اليوم

واذا كنت من محبات الرائحة القوية يمكنك ابقاء القليل من مزيج الماء مع دهن العود وضعيه في العلبة ذات البخاخ ثم قومي برش القليل منه على الشعر وهو مبلل. ليكون شعرك هو الاخر كالفواكه المعطرة كلما مرت نسمات الهواء من خلاله تفوح منه الرائحة الزكية.

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