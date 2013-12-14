مجموعة Holiday Gift Giving من Bobbi Brown

أتتطلعين لتألق متوهج؟ في موسم العطلات هذا، تقدم بوبي مجموعة معدلة بعناية من اللوحات اللونية المترفة للشفاه والعيون، ملمعات الشفاه، وأطقم الفراشي للمرأة الشغوفة بالجمال والتي تريد الحصول على أو منح هدية التألق. تتضمن المجموعة تنوعاً من الألوان البراقة بدرجات لونية فضية، برونزية وذهبية، وعندما يتعلق الأمر بخطف الأضواء، فإن مجموعة بوبي Holiday Gift Giving Collection للعام 2013 هي المطلب.

لوحة Twilight Pink Lip & Eye Palette

هذه العلبة المدمجة ذات الطبقتين تشمل كل ما تحتاجينه للعب بماكياج عيونك وشفاهك طوال موسم الاحتفالات. تتضمن هذه اللوحة 10 ظلال للعيون بتركيبات متنوعة – من الميتاليك- المعدني إلى اللمعان إلى البريق – وأربعة ألوان جميلة للشفاه، إضافةً إلى فرشاة صغيرة للشفاه وفرشاة صغيرة لظلال العيون.

الألوان: ظلال العيون Ivory Eye Shadow، Dusk Sparkle Shadow، Canary Shimmer Wash Eye Shadow، Cool Ivory Eye Shadow، Nude Eye Shadow، Slate Eye Shadow، Opal Sparkle Eye Shadow، Truffle Eye Shadow، Twilight Pink Metallic Eye Shadow، Espresso Eye Shadow، ألوان أحمر الشفاه Twilight Pink Creamy Lip Color، Nude Pink Creamy Lip Color، Pale Mauve Creamy Lip Color، Bronze Pink Creamy Lip Color.