درية شرف الدين: الإعلام المصري مريض في فترة النقاهة

كتب : إنتصار حسني منذ 49 دقيقة

وجهت درية شرف الدين وزيرة الإعلام التهنئة للعاملين بالقناة الفضائية المصرية بمناسبة مرور 23 عامًا على انطلاقها، وقالت إن تطوير القناة سيأتي بيد أبنائها من الإعلاميين حتى تعود القناة الفضائية إلى سابق عهدها بتقديم إعلام جيد، مشيرة إلى أن سر نجاح أي عمل إعلامي يكمن في التكاتف والعمل الجماعي والعودة لقيم ومبادئ العمل الإعلامي وقناعة كل إعلامي أن بداخله ميثاق شرف يضبط أداءه المهني.

جاء ذلك في مداخلة تليفونية للوزيرة بالقناة الفضائية المصرية على الهواء مباشرةً.

وأضافت وزيرة الإعلام أن الإعلام المصري تعرض لنوع من التجريف والتخريب في الفترات السابقة، لكنه بدأ يستعيد عافيته الآن، وشبهته بمريض في فترة النقاهة.

وأكدت الوزيرة على دور أبناء "ماسبيرو" في الوقوف بجانبهم للنهوض بالعمل الإعلامي ليستعيد "ماسبيرو" دوره، ليكون إعلامًا وطنيًا صادقًا يعبر عن آمال الشعب المصري وطموحاته.

وفي نهاية المداخلة قالت وزيرة الإعلام إنها ترفض الرد على أية شائعات ليس لها أساس من الصحة، وإن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا العمل الجاد والدؤوب دون الالتفات إلى ما يعطل سير تطوير وتحديث العمل في "ماسبيرو".