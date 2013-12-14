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خالد يوسف ضيف "90 دقيقة" على "المحور1" الليلة

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خالد يوسف ضيف "90 دقيقة" على "المحور1" الليلة خالد يوسف ضيف "90 دقيقة" على "المحور1" الليلة

كتب : فاطمة النشابي منذ 49 دقيقة

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "90 دقيقة" مساء اليوم، على قناة "المحور1"، خالد الزعفراني، القيادي السابق في جماعة الإخوان، واللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وحوار حول استمرار العمليات الإرهابية في العديد من المناطق، وهل تأتي ضمن مخطط الإخوان لعرقلة خارطة الطريق.

ويستضيف البرنامج، في فقرته الثانية المخرج خالد يوسف، عضو لجنة "الخمسين"، الذي يجيب عن العديد من التساؤلات ومنها: لماذا يطالب المصريين بالتصويت بـ"نعم"، هل يحقق الدستور الجديد طموحات الشعب المصري.

كما يتضمن "90 دقيقة"، أيضًا فقرات أخرى، ومتابعة وتغطية إخبارية شاملة لكافة الأحداث اليومية.

البرنامج تعرضه قناة "المحور1"، يوميًا من 8 إلى 10.30 مساءً، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، ويرأس تحريره بشير حسن، إخراج محمد بدوي.

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