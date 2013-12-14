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يوسف يستقر على 9 مراكز ويبقى قلب الدفاع ومحور الارتكاز

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يوسف يستقر على 9 مراكز ويبقى قلب الدفاع ومحور الارتكاز يوسف يستقر على 9 مراكز ويبقى قلب الدفاع ومحور الارتكاز

مازال محمد يوسف المدير الفني لفريق الأهلي في حيرة من أمره، حيث لم يستقر إلى الأن على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة جوانزو بسبب مركز قلب الدفاع ومحور الارتكاز.

يوسف يفاضل بين سعد سمير ووائل جمعة لشغل مركز قلب الدفاع بجانب محمد نجيب خلال المباراة التي تنطلق في السادسة بتوقيت القاهرة.

كما لم يستقر يوسف على الدفع برامي ربيعة أو شهاب الدين أحمد بجانب حسام عاشور في الوسط الدفاعي.

وحسم المدير الفني لبطل إفريقيا أمره في باقي المراكز حيث يدفع بشريف إكرامي في حراسة المرمى وأمامه أحمد شديد ومحمد نجيب وأحمد فتحي.

كما حسم عاشور ومحمد أبو تريكة وعبد الله السعيد ووليد سليمان مواقعهم في الثلث الهجومي بجانب المهاجم الوحيد عماد متعب.

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