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مباشر - الأهلي × جوانزو .. أبو تريكة وجمعة ومتعب وسر الرقم 11

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مباشر - الأهلي × جوانزو .. أبو تريكة وجمعة ومتعب وسر الرقم 11 مباشر - الأهلي × جوانزو .. أبو تريكة وجمعة ومتعب وسر الرقم 11

خاض كلا من محمد أبو تريكة وحسام عاشور ووائل جمعة ثلاثي الأهلي، عشر مباريات في كأس العالم للأندية، ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات بالبطولة.

ومن المنتظر أن يبدأ الثلاثي مواجهة جوانزو في ربع نهائي مونديال الأندية 2013 المقام في المغرب، ليصل إلى المباراة رقم 11.

ويتمنى الأهلي أن يكسر عقدة مواجهة بطل أسيا في المونديال، حيث سبق له مواجهة بطل أسيا مرة وحيدة في 2005 وكان وقتها اتحاد جدة وخسر أمامه بهدف دون رد.

المارد الأحمر يريد أن يكلل مشاركته الخامسة في المونديال بتجاوز إنجاز 2006 حينما احتل المركز الثالث.

تابعوا أجواء ما قبل المباراة وأحداثها أول بأول

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