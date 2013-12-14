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بالفيديو| محمد الأمين: مؤسسة المستقبل ستتبرع بـ20 ألف بطانية لفقراء مصر

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بالفيديو| محمد الأمين: مؤسسة المستقبل ستتبرع بـ20 ألف بطانية لفقراء مصر بالفيديو| محمد الأمين: مؤسسة المستقبل ستتبرع بـ20 ألف بطانية لفقراء مصر
| محمد الأمين: مؤسسة المستقبل ستتبرع بـ20 ألف بطانية لفقراء

كتب : فاطمة النشابي منذ 54 دقيقة

وجه المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قنوات "سي بي سي"، الشكر لكل من إبراهيم محلب وزير الإسكان، ومحافظ الجيزة، لتضامنهما مع أهالي العمارة المنهارة هناك وسرعتهما في توفير مسكن بديل لهم.

وأعلن الأمين، في اتصال هاتفي مع خيري رمضان، في برنامج "ممكن"، على شاشة "سي بي سي"، عن تبرع مؤسسة المستقبل بـ20 ألف بطانية للفقراء، وسيتم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير والشيخ علي الجمعة، للمشاركة في المبادرة التي أطلقها البرنامج للتخفيف على فقراء مصر وخاصة في الصعيد.

ووجه "الأمين" التحية إلى الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع، لمشاركته في الحملة، قائلًا: "هو قدوة للجميع في الأعمال التي تخص المصريين".

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