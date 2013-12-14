قناة "رابعة" تبدأ البث من قمر فرنسي.. وتبث برنامجا لتشويه الدستور

كتب : رجب المرشدي منذ 2 دقيقة

بدأ تنظيم الإخوان، البث التجريبي لقناة "رابعة" أمس، من تركيا بعد فترة إعداد استمرت ما يقرب من شهر، وأطلقت القناة بكلمة من الفنان المعتزل وجدى العربي، قال فيها: "في أصعب لحظات الألم يولد مولود جديد، ومن رحم رابعة خرج العديد من أولادها إلى جنات النعيم".

كانت القناة بدأت البث على القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" في مدار قريب جدا من القمر الصناعي المصري نايل سات من خلال شركة صربية.

وقدم العربي من خلال قناة "رابعة" التهاني لكل العاملين في القناة، قائلا: إنها قناة لكل الشعوب، وإن "رابعة" رمز عظيم ليس للمتواجدين في ميدان رابعة فقط لكن في ميدان النهضة وغيرها من المحافظات الأخرى من أنصارهم، بينما تمنى سمير صبري لاعب فريق إنبي ومنتخب مصر لكرة القدم، أن تكون قناة "رابعة" نصرة للإسلام والمسلمين قائلا: "رابعة نبض للحرية".

وقال مصدر: إن عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والهارب إلى قطر سيقدم برنامجا باسم "مع المعتقلين" يلقي فيه الضوء على السجناء من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، المتهمين في عدد من القضايا المتعلقة بالعنف.

وتبدأ القناة خلال الأيام المقبلة في إذاعة برنامج جديد بعنوان "اعرف دستورك"، لحث المواطنين على مقاطعة الاستفتاء، تحت مزاعم أنه ينال من الشريعة الإسلامية وأنه أسوأ دستور في تاريخ مصر.

كما ستتولى الدفاع عن مظاهرات الإخوان وتمنحها غطاءً شرعيًا من خلال برنامج باللغة الإنجليزية موجه لأوروبا وأمريكا، تزعم اعتداء قوات الأمن على تظاهرات أنصار الرئيس السابق.