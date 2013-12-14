وزارة الدفاع اليابانية: شراء معدات جديدة لحماية الجزر البعيدة

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم السبت عن عزمها شراء معدات جديدة لتوفير حماية أفضل وتعزيز إمكاناتها الدفاعية عن جزرها البعيدة تجاوبا مع الأنشطة البحرية المتزايدة للصين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الوزارة قد أعدت قائمة من المعدات تعتزم البدء في شراءها مع بداية السنة المالية المقبلة والتي تأتي ضمن برنامج تعزيز الدفاع للسنوات الخمسة المقبلة، فيما تعتزم الحكومة المصادقة على ذلك البرنامج الثلاثاء المقبل.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إنهم يرغبون في شراء 52 مركبة يمكن استخدامها برا وبحرا، كما يرغبون في شراء 17 طائرة نقل أفراد من طراز أوسبري الأمريكية وذلك حتى يتمكنوا من نقل القوات بشكل أسرع.

وترغب الوزارة أيضا في الحصول على ثلاث طائرات بدون طيارة بهدف زيادة المراقبة على جزرها البعيدة والمياه المحيطة جنوب غرب اليابان ومن المرجح أن تكون الطائرة الأمريكية “جلوبال هوك” هي أحد الخيارات المتاحة أمامها.

ويقترح المسؤولون أيضا تخفيض عدد الدبابات والأسلحة النارية التي تستخدمها قوات الدفاع الذاتية الأرضية، وبدلا من تلك الأسلحة، فإنهم يرغبون في شراء 99 مركبة قتالية متطورة (مزودة بمدافع محمولة وإطارات مطاطية) بهدف زيادة نقل القوات.

أ ش أ