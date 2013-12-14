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بروتوكول تعاون بين مصر والصين في مجال حصاد الأمطار

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بروتوكول تعاون بين مصر والصين في مجال حصاد الأمطار بروتوكول تعاون بين مصر والصين في مجال حصاد الأمطار

وزير-الري

وقعت والصين بروتوكول تعاون في مجال حصاد الأمطار بين معهد بحوث الموارد المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري ومعهد “جانسو” الصيني لبحوث المحافظة على المياه.

جاء ذلك في ختام زيارة وفد عالي المستوي لمصر ضم 7 من القيادات و الخبراء من وزارة الموارد المائية الصينية.

ووقال وزير الموارد والري الدكتور محمد عبدالمطلب -في بيان اليوم  السبت أن البروتوكول يأتي في ضوء مقترح المشروع البحثي المقدم من الجانبين للتطبيق في منطقة شمال غرب خليج السويس، والذى من المنتظر توفير التمويل اللازم له من الجانب الصيني، لافتا إلى أن الوزارة تشجع التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني في المجالات المتعلقة بالموارد المائية وحسن إدارتها والمحافظة عليها خاصةً أن للدولتين تاريخا عريقا وتشابها في الكثير من المجالات المتعلقة بالمياه و التحديات الكبيرة التي تواجهها.

كما بحث الجانبان، وفقا للبيان، تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين حيث تم استعراض موقف التعاون بين الوزارتين خلال الفترات السابقة والحالية واستعراض مجالات التعاون المقترحة من الجانبين، والتى تشمل ترشيد استخدام المياه، واستخدام الاقمار الصناعية فى إدارة المياه وخاصةً الترشيد في استخدام المياه واستخدام نظم الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية والنماذج ثلاثية الأبعاد لدراسة أمان السدود، وكذلك توليد الطاقة باستخدام فروق أعماق المياه الصغيرة المتاحة مع سريان المياه فى المجاري المائية و كذلك استخدام شبكات الطاقة الشمسية في تغطية بعض المجاري المائية.

وأوضح البيان أن الجانبين اتقفا على دعم التواصل والتعاون بين الجهات المعنية في الوزارتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشجيع تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين.
> وتخللت الزيارة قيام الوفد بزيارة السد العالي ومحطة توليد الكهرباء بأسوان والقيام بجولة سياحية بمدينة أسوان والمناطق الأثرية بمدينة الأقصر.

أ ش أ

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