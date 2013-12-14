"صيادلة" الإسكندرية يصعدون ضد قانون الحوافز ويهددون بالإضراب

كتب : حازم الوكيل السبت 14-12-2013 13:10

أعلنت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، التصعيد ضد قانون الحوافز الذي ينظم دخل أعضاء النقابة، مطالبين بتغييره بشكل سريع لضمان حقوق الصيادلة في حياة كريمة.

ويسعى مجلس لنقابة للحصول على تصريح بتنظيم تظاهرة جديدة أمام مبنى مقر النقابة في منطقة سموحة بوسط الإسكندرية ضد قانون الحوافز، الذي وصفه بأنه يهدر حق الصيدلي، مؤكدًا تمسك الصيادلة بحقهم في الحصول على الكادر الخاص، محذرًا من أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدًا ضد قانون الحوافز تصل إلى الإضراب الجزئي عن العمل.

وقال الدكتور أحمد سالم، الأمين العام للنقابة بالإسكندرية، إن النقابة سوف تتخذ إجراءات تصعيدية، للتمسك بحق الصيدلي في الترقي في الهيكل الوظيفي، مشيرًا إلى أن جميع الصيادلة من الحكوميين والعاملين في القطاعات الصحية المختلفة، وكامل أعضاء مجلس النقابة؛ سيشاركون في الاحتجاجات المقبلة.

كان الصيادلة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة؛ أمس الأول، للمطالبة بإلغاء قانون الحافز وتفعيل الكادر الطبي وعودة التكليف للصيادلة بعد أن ألغته المادة 30 من القانون، بعد حصولهم على تصريح مسبق من وزارة الداخلية بتنظيم وقتهم، فيما انتشرت قوات الأمن لتأمينهم.

ورفع المشاركون في التظاهرة، لافتات مكتوب عليها: "حوافز إيه كيلو اللحمة بـ100 جنيه، نطالب بحقنا في العودة للتغير، فين وعودك يا وزيرة الصحة".