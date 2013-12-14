قيادى بالإخوان يلقي بسيدة من الدور الثانى بعد مشاجرة مع زوجها بسبب صورة “السيسي”

أصيبت نوال جاد جاد على ، 42سنة ربة منزل، بأصابات خطيرة منذ فجر يوم الجمعة فى الرجل اليسرى وفقرات الظهر ، بعد أن القى بها أحد قيادات الإخوان من شقتها بالدور الثانى على خلفية وجود خلافات بسبب تعليق صورة السيسى فى محل قام زوجها باستجاره من القيادى الإخوانى .

وقال اسلام عبد السلام، محمد سيد 42 سنة عامل فى مطعم (زوج المصابة)، أنه قام بإستجار شقة ومحل منذ فترة من أحد قيادات الإخوان بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، وقام بتعليق صورة الفريق أول عبد الفتاح السيسي على جدران محل الفول والطعمية الذى قام باستئجاره ، مضيفاً أن أنه عند علم صاحب المحل بذلك قام بطرده من المحل قبل انتهاء المدة المحددة بستة أشهر .

وأضاف اسلام، أنه أثناء ذهابه لصلاة الفجر ، الجمعة الماضية ، قابل صاحب العقار الإخوانى وقام بسبه وقائلاً له ” نحن اسياد البلد ” ، مضيفاً انه قام بتهديده وعند سماع زوجته ذلك خرجت من المنزل .

وأشارت نوال جاد “المصابة “، ” عندما شاهدت زوجى فى هذا الوضع حاولت منع صاحب العقار من ضرب زوجى، وأكدت قيامه بضربها وجذبها من ملابسها والقائها على الارض من الدور الثانى ، مضيفة أنه تم نقلها الى مستشفى المنصورة واجريت لها جراحة فى القدم، بالاضاقفة الى اصابتها بكسر فى الفقرة الرابعه والخامسة بالظهر ، وأنها قامت بتحرير محضر بالمستشفى .

وأكد رفعت جاد جاد على 52سنة (شقيق المصابة) موظف أنة عقب تعليق شقيقى صورا للفريق السيسى ، تم مضايقته من قبل القيادى بالاخوان والذى يقوم بتنظيم المظاهرات بالقرية، حيث انه محرر ضده هو و26 اخرون محضر رقم 24400 لسنة 2013 جنح مركزالمنصورة بتنظيم التظاهرات و تحطيم سيارة والشروع فى القتل اثناء تظاهرة الاخوان اثناء مرور أحد السيارات مكتوب عليها (السيسى حبيب الكل ) وقاموا بتحطيمها والاعتداء على سائقها .

وكان قد تلقى اللواءسامى الميهى مديرأمن الدقهلية أخطارا فجر الجمعه من الرائد رامى طنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة ببلاغ من مستشفى الطوارىء بوصل سيدة مصابة بأشتباة بكسر فى الرجل اليسرى واتهامها (رع أع )55سنة بالاعتداء عليها مما ادى لسقوطها من الدور الاول علوى لخلافات بينهم وتم تحرير محضر رقم 25638 جنح مركز المنصورة بتقرير طبى من مستشفى الطوارىء رقم 14 \ 99 مستشفى الطوارىء بالمنصورة .