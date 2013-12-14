أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

مسئول كويتى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول

Google+ Print
مسئول كويتى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول مسئول كويتى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول

أكد الشيخ طلال الناصر العذبى الصباح، الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية فى وزارة النفط، ممثل دولة الكويت فى المكتب التنفيذى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول.

وقال الشيخ طلال فى تصريح له، اليوم السبت، إن الكويت حريصة على المساهمة فى تطوير العمل المشترك تحت مظلة (أوابك)، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى للمنظمة سيعقد اجتماعه الـ137 على مدى يومى 18 و19 ديسمبر الجارى، وسيناقش فى جدول أعماله البنود المدرجة فى هذا الاجتماع.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا أواصر التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، فى ظل التحديات والتطورات التى تمر بها الصناعة البترولية العربية والدولية.

وأشار إلى أن من أهم البنود التى سيبحثها المكتب التنفيذى الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الطاقة العربى العاشر، وكذلك جائزة (أوابك) العلمية لعام 2012، ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2014، إضافة إلى نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة السابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365