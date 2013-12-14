مسئول كويتى يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول

أكد الشيخ طلال الناصر العذبى الصباح، الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية فى وزارة النفط، ممثل دولة الكويت فى المكتب التنفيذى لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حرص بلاده على تعزيز التعاون العربى فى مجال البترول.

وقال الشيخ طلال فى تصريح له، اليوم السبت، إن الكويت حريصة على المساهمة فى تطوير العمل المشترك تحت مظلة (أوابك)، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذى للمنظمة سيعقد اجتماعه الـ137 على مدى يومى 18 و19 ديسمبر الجارى، وسيناقش فى جدول أعماله البنود المدرجة فى هذا الاجتماع.

وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا أواصر التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، فى ظل التحديات والتطورات التى تمر بها الصناعة البترولية العربية والدولية.

وأشار إلى أن من أهم البنود التى سيبحثها المكتب التنفيذى الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الطاقة العربى العاشر، وكذلك جائزة (أوابك) العلمية لعام 2012، ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2014، إضافة إلى نشاطات الأمانة العامة خلال الفترة السابقة.