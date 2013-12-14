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وزير التعليم: الحد الأدنى للدخل سيشمل جميع موظفى الوزارة

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وزير التعليم: الحد الأدنى للدخل سيشمل جميع موظفى الوزارة وزير التعليم: الحد الأدنى للدخل سيشمل جميع موظفى الوزارة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الحد الأدنى للدخل الذى أكدت وزارة المالية على إدراج المعلمين فيه، سوف يمتد ليشمل الإداريين وجميع موظفى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.

ونفى الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن استثناء فئات بعينها من تطبيق القانون، مؤكدًا أن وزارة المالية لا تملك استثناء أحد الفئات، وإدراج فئات أخرى، ضمن قانون يطبق على الجميع.

و من جانبه، قال الدكتور طارق الحصرى، مساعد الوزير للتطوير الإدارى، إن الحد الأدنى الذى تحدثت عنه يبلغ 1200 جنيه للمؤهلات التى تعين على الدرجة السادسة، مثل محو الأمية والإعدادية، موضحًا أن بداية تعيين المعلم المساعد تبدأ بالدرجة الثالثة، وعليه فإن المعلم سيحصل على أكثر من المبلغ المخصص للمعينين على الدرجة السادسة، وسترتفع بالتوازى دخول باقى المعلمين.

وأشار الحصرى، إلى أن تعيين المعلم المساعد يكون على الدرجة الثالثة، والمعلم على الدرجة الثانية، والمعلم أول "أ" على الدرجة الأولى، والمعلم الخبير على درجة مدير عام، وكبير المعلمين يكون على درجة مدير عام.

وأوضح الحصرى، أن هذا يعنى أن كلا من العاملين بالتعليم، والإداريين والعمال، والمعلمين سيكون لهم نصيب فى الكادر، كل على حسب درجته، وأن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد جداول أجور جديدة من أجل الاستفادة بالقانون، وإلحاق المعلمين به.
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مصر 365

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