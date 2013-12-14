بالصور.. وفد وزارة الشباب يتبادل الدروع التذكارية مع الأمير نواف بن فيصل

قال محمد على زكى رئيس وفد وزارة الشباب للحفل الختامى لبرنامج زيارة الأماكن المقدسة بالسعودية الذى أقيم مساء أمس برعاية الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية بحضور المستشار الثقافى للقنصلية المصرية بجدة الدكتور عماد خليل، إن برنامج الحفل بدأ بإلقاء الدكتور محمود حسن وكيل وزارة الشباب كلمته نيابة عن جامعة الدول العربية أعقبها كلمة الأمير نواف بن فيصل، حيث أكد على دعمه الكامل لمثل هذه البرامج التى تهدف لتوطيد العلاقات بين شباب الدول العربية.

واختتم الحفل بقيام رؤساء الوفود العربية والرئيس العام لرعاية الشباب بالسعودية بتبادل الدروع التذكارية.