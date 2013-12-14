حركة فتح تشكر الأجهزة المعنية على جهود الإنقاذ أثناء موجة الطقس السيئ

أعربت حركة (فتح) الفلسطينية عن بالغ شكرها وتقديرها للبلديات بجميع محافظات الأراضى الفلسطينية والدفاع المدنى والشرطة والأمن الوطنى والأجهزة الأمنية والمحافظات والهلال الأحمر ووازتى الصحة والأشغال ووسائل الإعلام وجميع الوزارات والمؤسسات المعنية على الجهود الكبيرة التى بذلوها خلال أيام المنخفض الجوى العاصف.

> وقال أحمد عساف المتحدث الرسمى باسم الحركة إن "جهود هذه الجهات مجتمعة وشجاعتهم قد ساهمت بكل تأكيد بإنقاذ حياة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، كما خفف معاناة آلاف آخرين".

> وأضاف أن "هذه المؤسسات الوطنية التى عملت بتوجيهات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإشرافه المباشر قد قامت وبالرغم من الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات بواجباتها"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تقدير حركة فتح وشكرها لجميع المواطنين الفلسطينيين على صبرهم وصمودهم فى مثل هذه الظروف الصعبة وتعاونهم مع الجهات المعنية بهدف التقليل قدر الإمكان من الخسائر.