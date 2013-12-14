أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن" -
3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية -
وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حركة فتح تشكر الأجهزة المعنية على جهود الإنقاذ أثناء موجة الطقس السيئ

Google+ Print
حركة فتح تشكر الأجهزة المعنية على جهود الإنقاذ أثناء موجة الطقس السيئ حركة فتح تشكر الأجهزة المعنية على جهود الإنقاذ أثناء موجة الطقس السيئ

أعربت حركة (فتح) الفلسطينية عن بالغ شكرها وتقديرها للبلديات بجميع محافظات الأراضى الفلسطينية والدفاع المدنى والشرطة والأمن الوطنى والأجهزة الأمنية والمحافظات والهلال الأحمر ووازتى الصحة والأشغال ووسائل الإعلام وجميع الوزارات والمؤسسات المعنية على الجهود الكبيرة التى بذلوها خلال أيام المنخفض الجوى العاصف.
> وقال أحمد عساف المتحدث الرسمى باسم الحركة إن "جهود هذه الجهات مجتمعة وشجاعتهم قد ساهمت بكل تأكيد بإنقاذ حياة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، كما خفف معاناة آلاف آخرين".
> وأضاف أن "هذه المؤسسات الوطنية التى عملت بتوجيهات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإشرافه المباشر قد قامت وبالرغم من الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات بواجباتها"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تقدير حركة فتح وشكرها لجميع المواطنين الفلسطينيين على صبرهم وصمودهم فى مثل هذه الظروف الصعبة وتعاونهم مع الجهات المعنية بهدف التقليل قدر الإمكان من الخسائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365