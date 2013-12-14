رئيس "موانئ البحر الأحمر": وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات

قال اللواء بحرى حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل 6500 طن بوتاجاز سائل، قادمة من ميناء ينبع بالسعودية.

وأضاف رئيس الهيئة، لـ"اليوم السابع"، أن ميناء شرم الشيخ بجنوب سيناء عاد للعمل وانتظام الحركة الملاحية بعد توقف 3 أيام، موضحا أن سرعة الرياح بمعظم موانئ السويس والبحر الأحمر وصلت إلى 12 عقدة، بعد أن كانت 20 عقدة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وتابع أن ميناء سفاجا يشهد حركة ملاحية منتظمة، حيث وصل إلى ميناء سفاجا 457 راكبا على العبّارة "محبة"، ووصل وغادر من ميناء نويبع 610 راكبين.

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