سائقو المعديات ببورسعيد وبورفؤاد يضربون عن العمل للإفراج عن زميلهم

أعلن سائقو المعديات ببورسعيد وبورفؤاد إضرابهم عن العمل للمطالبة بالإفراج عن زميلهم سائق معدية "الموت" الشهيرة، التى تحمل رقم 12، والتى أودت بحياة محاسب ونجليه، إثر سقوطهم بسيارتهم فى المجرى الملاحى لقناة السويس، أثناء توقف المعدية.

وهدد سائقو المعديات بتصعيد الإضراب وعدم تحميل الركاب من بورسعيد إلى بورفؤاد، وإصابة المرفق بالشلل التام، فى حالة عدم الإفراج عن زميلهم الذى تم ضبطه وإحضاره وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ومن جهة أخرى تحاول الأجهزة الأمنية احتواء الأزمة لمنع تكدس السيارات المتجهة لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.