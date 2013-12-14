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الجيش النظامي السوري يبدأ حملة لطرد مقاتلي المعارضة من «عدرا» بريف دمشق

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الجيش النظامي السوري يبدأ حملة لطرد مقاتلي المعارضة من «عدرا» بريف دمشق الجيش النظامي السوري يبدأ حملة لطرد مقاتلي المعارضة من «عدرا» بريف دمشق
بدأ الجيش النظامي السوري حملة عسكرية لطرد مقاتلي المعارضة من منطقة «عدرا» العمالية في ريف دمشق، التي دخلها المقاتلون قبل يومين. وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، في بيان أوردته «سكاي نيوز» البريطانية، السبت، إن «العملية العسكرية في عدرا مستمرة حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة».وتشهد المنطقة الواقعة على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى دمشق اشتباكات عنيفة وقصفا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتحدث المرصد عن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية، ومقاتلي الكتائب الإسلامية في محيط مدينة عدرا العمالية، تزامنا مع قصف القوات النظامية المناطق القريبة من المخفر والمقسم في عدرا. كان مقاتلون قد دخلوا المدينة، الأربعاء الماضي، وهاجموا مراكز عسكرية في معارك أدت لمقتل 18 من القوات الحكومية، بحسب المرصد السوري.  

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