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مدارس وجامعات وطرق الأردن مغلقة بأوامر الثلوج والضباب

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مدارس وجامعات وطرق الأردن مغلقة بأوامر الثلوج والضباب مدارس وجامعات وطرق الأردن مغلقة بأوامر الثلوج والضباب

تسبب تساقط الثلوج الغزير، والجليد الناتج عن انخفاض درجات الحرارة إلى حوالى ما هو أدنى من درجة الصفر مئويًا، فى إغلاق كل المدارس والجامعات الأردنية اليوم السبت، بعد أن كانت رئاسة الوزراء قد أغلقت كل المدارس، والجامعات يوم الخميس للسبب ذاته.

وصاحب موجة الثلج العنيفة، هبوب موجات متتالية من الضباب الكثيف الذى تسبب فى انعدام كلى للرؤية الأفقية على كل الطرق والشوارع فى العاصمة الأردنية عمان مع صباح اليوم السبت.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأردنية إغلاق معظم الطرق، بسبب هطول الثلوج الكثيفة على الطرق، ما أدى لشل الحركة عليها، وتسبب فى إلغاء وتأجيل رحلات طيران من المملكة وإليها، وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنى فى بيان لها، اطلعت "اليوم السابع" على نسخة منه، صباح اليوم السبت، أن العاصمة عمان تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج، وأن الطرق الرئيسية والفرعية مغلقة.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أغلقت الطرق فى محافظات البلقاء إلى الشمال الغربى من العاصمة عمان، فضلا عن محافظتى عجلون، وإربد، شمالى البلاد، والطفيلة، ومعان، فيما كانت شبه مغلقة فى مناطق أخرى نتيجة الثلوج والجليد، ودعت المديرية مجددًا المواطنين إلى "تقييد تحركاتهم، وعدم الخروج من منازلهم حرصًا على سلامتهم".

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مصر 365