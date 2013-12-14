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أنباء عن قمة مرتقبة بين نتانياهو وعباس

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أنباء عن قمة مرتقبة بين نتانياهو وعباس أنباء عن قمة مرتقبة بين نتانياهو وعباس

نقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية قالت إنها مطلعة، أن قمة مرتقبة ستعقد بوساطة أمريكية بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وبين رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، فى القريب العاجل.

وقالت المصادر الفلسطينية، إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، يعمل بكل قوة وجهد لإنجاح قمة تجمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطينى محمود عباس، على أمل تجاوز الثغرات والعقبات، والتى تعترض سبيل المفوضين من الطرفين.

وأضافت المصادر، أنه رغم التشاؤم المفرط الذى أظهره كبير المفوضين الفلسطينيين صائب عريقات فى الأسابيع الأخيرة، ورغم الصمت المريب من جانب المفوضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى، إلا أن كليهما لا يقرران، وأن كيرى يبحث أن يعرض على طاولة صناع القرار هذه الأزمات مباشرة لحلها.

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مصر 365

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