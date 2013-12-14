نيويورك تايمز تبرز معاناة اللاجئين السوريين فى لبنان بسبب تساقط الثلوج

أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على صدر صفحتها الرئيسية، مأساة اللاجئين السوريين فى لبنان، مع ازدياد التحديات التى تواجههم بعد موجة الصقيع التى ضربت منطقة الشرق الأوسط، وتزيد معاناتهم مع نقص الغذاء والمياه النظيفة.

وقالت الصحيفة، إن المعاناة التى يعشها اللاجئون السوريون فى هذا المخيم لا تعبر سوى عن مخيم غير رسمى من بين مئات المخيمات الأخرى التى تستضيف مئات الآلاف من السوريين الذين هربوا إلى لبنان، والذين يعانون بالأساس من نقص إمدادات الغذاء والدراسة والمياه النظيفة والصرف الصحى والعمل.

وأضافت أن السوريين المشردين داخل لبنان وفى أماكن متفرقة من البلاد، والذين يصل عددهم إلى تسعة ملايين شخص، عليهم أن يكافحوا المناخ السيئ، ووفقا لليونيسيف، هناك أكثر من 100 ألف طفل يعيشون فى ملاجئ مؤقتة، وغالبا ليست مؤهلة لهم فى لبنان وحدها.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم أن تساقط الثلج معتاد فى سوريا ولبنان، إلا أن موجة الصقيع شملت مصر، حيث شاهد القاهريون الثلج لأول مرة فى حياتهم، بينما سجلت القدس المحتلة أثقل موجة ثلج منذ خمسينيات القرن الماضى.