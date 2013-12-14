إطلالة Kim Kardashian محط انتقادات متابعات "سيِّدتي نت"

أثارت إطلالة النجمة Kim Kardashian في حفل "The Hollywood Reporter" مؤخراً انتقادات متابعات "سيِّدتي نت" على الشبكات الاجتماعية، إذ نسقت Kim فستان حريري ناعم حمل توقيع دار "Lanvin" مع معطف طويل بنفس اللون، وقد يكون المعطف هو الخطأ الأبرز في هذا اللوك بحسب آراء معظم المتابعات.

حضر هذا الحفل عدد من النجمات، منهن: Khloe Kardashian التي اختارت فستاناً قصيراً باللون الأبيض، ووالدتها Kris Jenner، إلى جانب الممثلات Allison Williams، وNaya Rivera.

شاهدي معنا إطلالات النجمات في هذا الحفل، وأخبرينا هل نجحت Kim Kardashian في تنسيقها لهذا اللوك برأيك؟