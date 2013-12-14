25 جريمة للموضة ارتكبتها نجمات هوليوود في 2013

عرضنا على مدى عام 2013 العديد من الإطلالات الجميلة التي وضّحت لنا خطوط الموضة العالميّة وأوحت لنا بإطلالات أنيقة، وعلى الجانب الآخر شاهدنا العديد من الإطلالات السيئة التي يمكن أن نقول بأنها جرائم ارتكبتها نجمات هوليوود في حق الموضة هذا العام.

في هذا الموضوع قررنا أن نجمع ٢٥ إطلالة من أسوأ ما شاهدنا على السجادة الحمراء، من الأسوأ برأيك:

١- استقبلت Miley Cyrus العديد من الانتقادات في هذا العام، وبالتحديد فيما يخص إطلالاتها الجريئة والمختلفة، ومن أسوأها البدلة الضيقة التي اختارتها لحفل "VMA" من تصميم "Dolce&Gabbana".

٢- Kim Kardashian وقعت في العديد من الإطلالات السيئة خلال فترة حملها، وكان من بينها فستان "Lanvin" القصير الذي لم يكن مناسباً على الإطلاق، وبالتأكيد لابد من ذكر الفستان المورد الذي اختارته في حفل "Met Gala" من تصميم "Givenchy"، حيث أثار هذا الفستان سخرية المتابعين على الشبكات الاجتماعية.

٣- لا تعجبنا إطلالات Elle Fanning في معظم الأحيان، وبالتأكيد لم تعجبنا إطلالتها الظاهرة في الصورة أعلاه بتوقيع دار "Chanel".

٤- تتمتع Mary-Kate Olsen بذوق فريد في اختياراتها، ولكنها لم تكن موفقة في هذا اللوك بالتحديد.

٥- اللون الأسود يبدو جذاباً في معظم الإطلالات، ولكنه بدا بعيداً كلياً عن الجاذبية في إطلالة Ashley Olsen.

٦- Anna Dello Russo واحدة من أيقونات الموضة العالمية، ولكن في إطلالتها هذه كانت مرشحة لأسوأ إطلالة في 2013.

٧- تحتل النجمة Jennifer Lopez مكانة بارزة في قائمة أجمل الإطلالات على الدوام، ولكنها بهذا اللوك حصلت على مكان في قائمتنا لأسوأ الإطلالات.

٨- تفاجئنا Helena Bonham Carter بإطلالاتها الغريبة في محافل السينما العالمية، وفي الصورة أعلاه واحدة من أسوأ إطلالاتها.

٩- بدت Julianne Hough في إطلالاتها في حفل مجلة "Lucky" كدمية ملونة، فرشحت للقب أسوأ الإطلالات.

١٠- اختارت Ke$ha لوكاً تنكرياً على الأغلب في إطلالاتها في حفل "Movie Awards"، فبدت كساحرة شريرة على السجادة الحمراء.

١١- لا نعلم بماذا كانت تفكر Maggie Gyllenhaal باختيارها لهذا اللوك.

١٢- ظهرت طبعة "Dolce&Gabbana" الخضراء في العديد من الإطلالات، ولكنها بدت بأسوأ حالاتها في اللوك الذي اختارته Kylie Minogue.

١٣- تعجبنا إطلالات عارضة الأزياء الشهيرة Karlie Kloss، ولكنها لم تنجح في الاختيار في حفل "Met Gala".

١٤- اختارت Christina Ricci فستاناً بطبعة المربعات، ولكن اختيارها هذا وضعها في قائمة أسوأ الإطلالات لهذا العام.

١٥- أخذت Madonna موضوع حفل "Met Gala" بشكل حرفي، فبدت إطلالتها غريبة نوعاً ما.

١٦- كان عام 2013 حافلاً بالنسبة للنجمة Rita Ora، ولكن كان عليها التفكير جيداً قبل ارتداء هذا اللوك.

١٧- بالتأكيد لن تخلو قائمتنا هذه من اسم Lady Gaga التي اختارت العديد من الإطلالات السيئة هذا العام.

١٨- Heidi Klum تخطف الأضواء في كل ظهور لها على السجادة الحمراء، ولكنها في إطلالتها هذه خطفت الأضواء بطريقة سلبية.

١٩- حصلت إطلالة Hana Mae Lee في حفل "Teen Choice" على مكانة بارزة في قائمتنا.

٢٠- نعشق تصاميم "Dior" على السجادة الحمراء، ولكن Cate Blanchett لم تنجح في الاختيار برأينا.

٢١- علينا أن نجزم بأن Nicole Kidman من أكثر النجمات أناقة، ولكن إطلالتها بفستان "Prada" في اليابان كانت من أسوأ الإطلالات.

٢٢- Christina Hendricks تتمتع بقوام ذي منحنيات جذابة، ولكنها اختفت كلياً في إطلالاتها التي في الصورة.

٢٣- لابد من أن نذكر إطلالة Linda Ramone في هذه القائمة.

٢٤- اختيار Halle Berry من "Versace" لحفل "Golden Globes" كان الأسوأ على السجادة الحمراء.

٢٥- بدت Melissa McCarthy أسمن من المعتاد في حفل "Oscar 2013"، حيث أغرقت نفسها بفستان واسع جداً.



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