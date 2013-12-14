نصائح مهمة للحفاظ على وظائف الكبد

تعتبر الأمراض الكبدية من أكثر الأمراض انتشارا فى مصر، لذلك أرسل قارئ يقول كيف يمكن الحفاظ على الكبد؟

يجاب عن هذا التساؤل الدكتور هشام أيوب استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، قائلا إن الكبد هو أكبر غدة فى جسم الإنسان، وله عدد كبير من الوظائف، لذلك يجب العناية والاهتمام به من خلال الآتى:

وأضاف "أيوب" النصيحة الأولى هى ضرورة الحرص على تناول كميات كافية فى اليوم، لا تقل عن لترين من الماء يوميا، إذا كان وزن الإنسان أكثر من 70 كيلو يزيد عن كل كيلو 50 سم من المياه، وترجع أهمية المياه إلى أنها تعمل على إذابة السموم والتخلص منها.

وأوضح "أيوب" أن النصيحة الثانية هى ضرورة وضع نظام غذائى جيد، يحتوى هذا النظام على العناصر الغذائية المختلفة ومنها فيتامين A، وفيتامين E، وعنصر الزنك، والكالسيوم، والمغناسيوم، وتلك المعادن التى تتواجد فى الحبوب المختلفة مثل السمسم، بالإضافة إلى ضرورة تناول الأطعمة التى تحتوى على الأوميجا3، مشيرا إلى ضرورة أن يحتوى النظام الغذائى على الخضروات الطازجة وخاصة ذات اللون الأخضر.

وأكد "أيوب" أن تلك الأطعمة غنية بفيتامين سى وخاصة البقدونس والسبانخ وهما من الخضروات التى تحتوى على كمية كبيرة من فيتامين سى، وهى فيتامينات تساعد على تخليص الكبد من السموم التى تترسب بها، مؤكدا على أن الفاكهة من الأطعمة الهامة لحماية الكبد، حيث تعتبر غنية بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى أنها تحتوى على حمض الفوليك.

وأشار "أيوب" إلى ضرورة ممارس الرياضة بانتظام يوميا وذلك لتنشيط الدورة الدموية، مما يعمل على إزالة السموم من الجسم، مشيرا إلى أن الرياضة تجعل الإنسان يشعر بالسعادة.

وحذر "أيوب" من التدخين وتناول الكحوليات، حيث تسبب تلك العادات السيئة فى إتلاف الكبد، بسبب زيادة ترسب السموم مما يقلل من كفاءة عمل الكبد، مضيفا أن تناول الدهون بكثرة من الأمور التى قد تسبب كسل الكبد، أو ما يعرف باسم "الكبد الدهنى" وهو ترسب الدهون على الكبد مما يسبب تليف الكبد.

وأضاف "أيوب" أنه يجب الحذر عند التعامل مع شخص مصاب بأى فيروس من الفيروسات الكبدية (أ، ب، سى)، مؤكدا أن الابتعاد عن استخدام الأدوات الشخصية للمريض، والفحص الدورى يقى الإنسان من الإصابة بأى من هذه الأمراض.