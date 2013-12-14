مركز الأرصاد: تأثر الدولة برياح قوية وانخفاض درجة الحرارة

اكد المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل في بيان له اليوم على انه نتيجة لتأثر الدولة بأمتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق مع وجود مرتفع جوي على المملكة العربية السعودية يؤدي ذلك إلى انحدار قوي في الضغط الجوي بين المنخفض الجوي والمرتفع الجوي يعمل على اندفاع الرياح الشمالية الغربية من شمال الخليج العربي.

لذلك تتأثر الدولة إعتبارا من الساعات الاخيرة من ليل السبت والساعات الاولى من صباح الاحد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدي الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم المناطق وتزداد كميات السحب أحيانا خاصة على المناطق الساحلية والجزر والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب أحياناً في بحر عمان.

و ينصح المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل بعدم إرتياد البحر في الخليج العربي وبحر عمان في هذه الفترة كما يرجو من السائقين أخذ الحيطة والحذر على الطرق اثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية الافقية بفعل الغبار والاتربة المثارة.

واشار الى ان الدولة تستمر تحت تأثير الرياح الشمالية الغربية النشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدي الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة مع إنخفاض أخر طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق يوم الاثنين.

ويكون الطقس غائما جزئيا أحيانا والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان وتخف سرعة الرياح الشمالية الغربية نسبيا تدريجيا من مساء يوم الثلاثاء على اليابسة حيث تظل نشطة السرعة على البحر في الخليج العربي بينما تكون معتدلة إلى نشطة السرعة على اليابسة ويستمر البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

>