سالي توما: قيادات المجلس العسكري السابق لم يحاسبوا على أحداث "الوزراء"

كتب : عمرو حامد منذ 34 دقيقة

أكدت سالي توما، منسقة حملة "عسكر كاذبون" خلال المؤتمر الصحفي للقوى الثورية للدعوة للذكرى الثانية لفاعليات مجلس الوزراء والمقام حاليًا في عمارة يعقوبيان، أنه لم تتم محاسبة المسؤولين عن أحداث مجلس الوزراء من قيادات المجلس العسكري السابق، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الذين تم الاعتداء عليهم من الثوار وأسر الشهداء أصبحوا متهمين في القضية، لافتة إلى أن عددهم وصل إلى 269 متهما وسط عدم محاسبة الجاني الحقيقي.

وأشارت "توما" إلى أن قيادات المجلس العسكري السابق في مقدمتهم المشير محمد حسين طنطاوي، لم تتم إدانتهم في الأحداث، وجلسوا بجوار النظام الحالي في احتفالات أكتوبر، مشيرة إلى أن الإخوان باعوا الثوار وقتها من أجل البرلمان.