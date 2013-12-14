"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى سحب قلادة النيل من "طنطاوي" و"عنان"

كتب : محمد العمدة وزياد السويفى منذ 31 دقيقة

أوصت هيئة مفوضي الدولة، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، والتي تطالب بسحب قلادة النيل العظمى من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، والتي منحها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق لهما في 10 سبتمبر 2012.

وحملت الدعوى المرفوضة، والتي أقامها عادل شرف الدين المحامي، أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والتي ادعى فيها أن كلا من طنطاوي وعنان قد ارتكبا، إبان إدارتهما لشئون البلاد، العديد من الأفعال التى تشكل جرائم جنائية وسياسية وترتب عليها سقوط قتلى مصريين، كموقعة الجمل وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء ومحمد محمود، وكنيسة إمبابة وأحداث العباسية الأولى والثانية، وكشف العذرية، بالإضافة لبعض وقائع الفساد المالي.

واتهم صاحب الدعوى الرئيس السابق بمخالفة القانون وانحرافه بالسلطة حينما أصدر قراره بمنح كل من طنطاوي وعنان قلادة النيل العظمى، وهي أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية.