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موسى: الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة والنظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية

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موسى: الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة والنظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية موسى: الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة والنظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية

كتب : أحمد البهنساوي منذ 8 دقائق

ألقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، كلمة في الاحتفال الذي يقام حاليا بقصر الاتحادية الرئاسي بمناسبة إعلان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال موسى، في كلمته، "يشرفني أن أقف فوق هذا المنبر في يوم تم تعديل الدستور المعطل لنقدم نصا معدل فيه الجدية والتوازن والحقوق والحريات والفصل بين السلطات مع ضمان التفاعل البناء فيما بينها لصالح حسن إدارة الدولة".

وتابع "لقد قدمنا نصا دستوريا يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم يفتح الآفاق نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية مبادئ الشريعة الرسمية المصدر الأساسي للتشريع ويتعامل أيضا مع غير المسلمين".

وأضاف رئيس اللجنة "وهو دستور يمنع بل يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات على أي نحو ولأي سبب كان، ويصون الوحدة الوطنية ويقرر مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، كما أنه يقرر أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وأن نظامنا السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، كما أنه دستور يلتزم بالتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين، فضلا عن أن الكرامة حق لكل مواطن".

واختتم موسى كلمته بقوله "كما يضمن الدستور حقوق حرية الرأي والفكر والإبداع ويقرر أن المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق، كما ينص على حقوق الطفل وتعليمه ورعايته".

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