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المتحدث العسكري : الجيش يضبط 10 طن من المواد المتفجرة برفح

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المتحدث العسكري : الجيش يضبط 10 طن من المواد المتفجرة برفح المتحدث العسكري : الجيش يضبط 10 طن من المواد المتفجرة برفح

اقتحمت قوة من قطاع تأمين شمال سيناء التابعة لقوات الجيش الثانى الميدانى، مدعمة بعناصر من حرس الحدود والمهندسين العسكريين ، مساء أمس الجمعة ،مخزن للسماد داخل مزرعة للمدعو “عبد الكريم المنيعى” برفح وعثر بداخله على حوالى 500 شكارة للسماد العضوي، وبفحصها تبين إحتواء 200 شكارة منها على مادة “ABC” المتفجرة “يقدر وزنها بحوالى “10″ طن، بحسب ما ذكؤت الصفحة الرسمية للعقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري.

وتفيد المعلومات أن مادة “ABC” المتفجرة تستخدم لتصنيع الصواريخ المحلية الصنع والعبوات المتفجرة ويتم تهريبها على فترات مختلفة إلى قطاع غزة عبر الأنفاق للتصنيع وإعادتها لإستخدامها أو استخدامها مباشرة ً فى أعمال التفجير ضد أهداف داخل الأراضى المصرية.

 

 

 

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