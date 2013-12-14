الأمن العام: ضبط 237 قطعة سلاح و8 تشكيلات عصابية وبؤر إجرامية و26 سيارة مسروقة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الموسعة لضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 9 بنادق آلية، و8 بنادق خرطوش، و4 بنادق غير مششخنة، و6 طبنجات، و33 فردا محلى الصنع، وبراشوط، و243 طلقة مختلفة الأعيرة، وبندقية آلية من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و161 قطعة سلاح أبيض، وهارب من حجز إحدى مراكز الشرطة خلال ثورة 25 يناير، و4 بؤر إجرامية بمديريتى أمن الدقهلية والفيوم ضبط بها بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و103 أقراص مخدرة، وتنفيذ 65 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 167 قضية مخدرات (91 إتجار + 76 تعاطى) بمضبوطات بلغت 5ر98 كجم من مخدر البانجو، و4 كجم من مخدر الحشيش، و5ر1 كجم من مخدر الهيروين، و50 جم من مخدر الأفيون، و22 ألفا و74 قرصا مخدرا، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين ارتكبوا 27 حادث سرقة متنوع، و8 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وبحوزتهم 4 فرود محلية الصنع، و4 قطع أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى ضبط 3 عاطلين بمنطقة المقطم بالقاهرة حال استقلالهم سيارة على لوحاتها المعدنية الخلفية لاصق عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وبحوزتهم بندقية خرطوش، وطبنجة، وفرد خرطوش، وقطعتى سلاح أبيض، و25 طلقة مختلفة الأعيرة، 26 سيارة مبلغ بسرقتها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ